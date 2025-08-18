9月からタイに移住して芸能活動することを発表したお笑いコンビ、TKOの木下隆行（53）が18日、インスタグラムを更新。現地での活動へ向けた意気込みをつづった。木下は17日、コンビのYouTubeチャンネルでタイへの移住を発表。移住後の生活について「もちろんエンタメします。日本人もいるからライブもします。タイ語も勉強しています。本気で行きますよ。正直、何ができるかも、行ってみてのこともあるけど頑張りますよ。50代しか