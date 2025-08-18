１８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、懐かしい人が成長して登場し、ネットを沸かせた。この日の「あんぱん」では、八木（妻夫木聡）が新会社「九州コットンセンター」を立ち上げ、のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）はお祝いに出向く。そこで「のぶさん、お久しぶりです」とあいさつしてきた青年が。誰だかわからない２人に、青年は「ガード下のアキラです」と、かつて、カード下で戦争孤児として生活し