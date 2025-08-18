お笑いカルテット、ぼる塾の田辺智加（41）あんり（30）が18日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に生出演し、元気な姿を見せた。ぼる塾は14日、メンバーそれぞれがX（旧ツイッター）を更新し、準々決勝に進出していた「キングオブコント2025」を辞退すると発表。田辺とあんりの体調不良によるもので、田辺は「今年のキングオブコントぼる塾は体調不良の為出場を辞退しましたまた来年！！！！」、あんりも「来年また頑