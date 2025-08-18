佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の18日の天気をお伝えします。「8月18日は“米の日”」 米という漢字を分解すると、八・十・八になることが由来です。この漢字から、米には88の神様が宿っているともいわれています。連休中、生活リズムが崩れてしまった方もいるかもしれません。この先も厳しい残暑が続きますので、栄養満点のコメを食べて体調を整えましょう。 「気温はどうなのか？」 最高