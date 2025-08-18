ドジャースとパドレスの首位攻防3連戦の最終戦。大谷翔平選手の全打席ご覧ください。1番指名打者で先発出場した大谷。パドレスの先発はダルビッシュ有、今シーズン初対決です。初回の第1打席、ライトへのヒット。攻撃の口火を切り、ドジャースはこの回一気に4点を奪います。第2打席。レフトフライ。第3打席は空振り三振、第4打席はセンターフライに倒れます。この日の大谷は4打数1安打という結果でした。試合はドジャー