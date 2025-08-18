「知床五湖」の一湖と知床連山＝5月、北海道斜里町北海道・知床の羅臼岳（1660メートル）で登山中の男性がヒグマに襲われて死亡した事故を受けて、14日から閉鎖されていた観光名所「知床五湖」の遊歩道が18日、再開された。知床ではヒグマの目撃が相次いでおり、羅臼岳の登山口は閉鎖が続いている。湖には森林の中を進む全周3キロの「地上遊歩道」と、電気柵が張り巡らされている往復1.6キロの「高架木道」の二つの散策路があ