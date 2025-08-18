夏の暑さで疲れた心と体を癒すなら、涼やかな風が吹く温泉地へ。ゆったり過ごすひとときが心までリフレッシュさせてくれます。All About ニュース編集部では、2025年7月29〜30日の期間、全国20〜70代の男女203人を対象に、「夏に行きたい穴場温泉地（北海道・東北地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「秋田県で夏に行きたい穴場の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。【8位までの全ランキング結果を見る