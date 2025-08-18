｛ 2025年8月18日〜24日の運勢 ｝大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。⾃分のうさぎタイプを知る誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢自分の力で前に進めるとき。ダメな部分とも向き合って自分が思っているより、今週のあなたは一人でなんでもできるし、どこにでも行けます。改善