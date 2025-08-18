厳しい残暑が続いています。18日も全国で猛暑日となる地域が多くなると予想されていて、国は暑さなどに注意・警戒を呼びかけています。 【写真を見る】【全国天気】熱中症警戒アラートが東京・京都など全国23都府県に発表中気象庁「熱中症の危険性が極めて高い危険な暑さが予想される」 予想される最高気温は前橋市、埼玉県熊谷市、岐阜市などで39℃、甲府市や名古屋市で38℃などとなっているということです。気象庁と環