札幌市南区白川の果樹園で、2025年8月17日午後6時すぎ、50代の女性がクマ1頭を目撃しました。警察によりますと、目撃されたクマは1頭で、体長約1メートルだということです。この果樹園では17日朝、梨が数個食い荒らさているのが見つかり、木の枝も折られる被害がありました。女性は果樹園の確認のため、午後6時すぎに家を出た際、100メートル先の果樹園の中でクマを目撃したということです。現場付近には複数の果樹園