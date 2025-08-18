茨城県警察本部水戸市の路上で男女6人が切り付けられるなどして重軽傷を負った事件で、茨城県警は18日、男女2人に対する殺人未遂容疑で同市の職業不詳、塩原弘和容疑者（48）を同日中に再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で18日分かった。捜査関係者によると、いずれも同市の女性（75）と男性（54）を殺害しようと刃物で切り付け、けがをさせた疑いが持たれている。女性は頭を切られ、男性は指を切られた。塩原容疑