日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）の公式インスタグラムが１８日までに更新され、女優の加藤ローサ（４０）が登場した。１７日放送回のゲストで、番組内でサッカー元日本代表の松井大輔氏と「今は籍を抜いていて」と離婚を公表した加藤。「新しい私たちの形で今、生活は続けつつ、ちょっと夫婦という形を変えて」と明かし、ＶＴＲ出演した松井氏も「変わらず一緒に住んでますし、紙（離婚届）の問題だけと