13日、大阪・関西万博の会場につながる地下鉄が運転を見合わせ、約3万人が帰宅困難となった問題。バンキシャ！は、当時の万博会場で来場者の動きを示したデータに注目。会場周辺で何が起きていたのか？データを分析して見えてきたことは？【バンキシャ！】◇◇◇お盆休み最終日の17日。バンキシャ！「うわあ…もう目の前が人で…」バンキシャ！が向かったのは、「大阪・関西万博」。このお盆期間も連日15万人以上が訪れている。バ