日本時間16日、6年ぶりに顔を合わせて行われたトランプ米大統領と、プーチン露大統領による首脳会談。今回の会談で目立ったのは、プーチン氏への異例の好待遇。ここまでロシアへの不満もあらわにしてきたトランプ氏に何があったのか。【バンキシャ！】◇◇◇日本から飛行機を乗り継ぎ約18時間。バンキシャ！「アラスカに到着しました。おお、すごく涼しい。サマージャケットが寒いくらいですね」アメリカ最北端の州、アラスカ。バ