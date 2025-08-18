全員韓国軍服務を終え、来春の復帰準備中のBTSが、米国ロサンゼルスで近況を伝えた。17日にファン・コミュニティーのプラットホームWeverseで、ライブ配信を行った。ロサンゼルスの海岸に7人が登場。JIMIN（ジミン）は、海に入っていたのか上着を脱ぎ、ビーチタオルをまいてカメラの前に立った。この日は、1週間に1度の貴重な休日だったようで、リラックスのため、全員で海に訪れた。RMが「オレたちは元気に過ごしているよ。（音楽