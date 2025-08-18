日経平均株価が取引時間中の史上最高値を更新しました。先週、史上最高値の更新が続いた日経平均は、18日もわずかに値上がりして取引が始まり、13日につけた取引時間中の最高値4万3451円を更新しました。その後、上げ幅は一時300円を超えました。市場関係者は「過熱感もあり、いつまとまった売りが出てもおかしくない」とする一方で、「4万4000円の節目を意識して上値を試す流れが続いているのでは」と分析しています。（A