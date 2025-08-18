メドレーが反発している。前週末１５日の取引終了後に、３月１０日に発表した自社株買いの取得枠を拡大すると発表したことが好材料視されている。従来は上限を３５万株（発行済み株数の１．０７％）、または１０億円としていたが、上限を１０５万株（同３．２６％）、または３０億円に増額。更に取得期間も９月３０日までから１２月３１日までに延長した。 出所：MINKABU PRESS