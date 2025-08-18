ＢＴＭが５日ぶりに急反騰、カイ気配スタートで一気に水準を切り上げている。同社は地方のＩＴ人材を活用した企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）支援を行っているが、ここボラティリティの高さが際立っている。８月６日から８日にかけて３日連続でストップ高に買われる人気となっていたが、その後はストップ安を交え急速な調整を余儀なくされていた。そうしたなか、前週末１５日取引終了後に、ヘ