タレントの北斗晶（58）が、16日Instagramを更新。仕事へ行こうとする北斗を初孫・寿々ちゃん（2）が大泣きで引き止めようとする様子を公開した。【映像】大泣きで北斗晶を引き留める寿々ちゃん2023年8月9日、北斗の長男・佐々木健之介（26）と、女子プロレスラーの凛（32）との間に誕生した寿々ちゃん。これまでにも、SNSでは寿々ちゃんとの日々を投稿しており、ゲームセンターを楽しむ様子やホテルのプールを満喫する姿など