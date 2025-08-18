一灯点滅式信号機（福岡県警提供）赤か黄の一つの信号が点滅する「一灯点滅式信号機」の撤去が進んでいる。1980年代、住宅街の狭い道路を中心に設置されたが、不慣れなドライバーはどう通行すればよいか戸惑う上、災害時などの停電対策の面から、標識に置き換えられている。2015年度末の約6千基から、24年度末には半数以下の2351基まで減った。「赤色点滅は一時停止、黄色は注意して進む」。84年12月、福岡市南区に全国初の点