米女子プロゴルフツアーのポートランド・クラシックで岩井明愛（あきえ、ホンダ）が初優勝を飾ったことを受け、日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）の小林浩美会長が１８日、祝福のコメントを発表した。小林会長は「米ツアーでの初優勝、誠におめでとうございます。日本ツアーでプレーしていた頃のガンガン攻める思い切りの良いゴルフがさらに米ツアーで磨きがかかり、参戦１年目で米国本土での優勝を果たし、大変素晴らしい