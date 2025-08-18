18日午前8時10分ごろ山口市大内御堀の市道で乗用車と自転車が衝突する事故がありました。この事故で、女性がけがをしている模様ですがけがの程度などは分かっていません。病院に搬送される際には意識があったということです。現場は信号機、横断歩道共にない三差路交差点で山口警察署で、事故の状況など調べを進めています。