今井達也（西武・投手／27歳）作新学院 2016年夏優勝2016年夏の甲子園で同校2度目の優勝を果たした作新学院（栃木）。エースとしてチームを牽引したのが、西武の今井達也（27）だ。下馬評では横浜（神奈川）、履正社（大阪）などが優勝候補に挙がる中、無尽蔵のスタミナを発揮し、決勝までの5試合で4完投。計616球の熱投で頂上に上り詰めた。そんな右腕に甲子園や部活動の思い出を中心に、プロでの現在地についても話を聞いた。