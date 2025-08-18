きょう8月18日を特別視している一部の人々がいる。元SMAPのリーダー、中居正広氏（53）の熱狂的なファンだ。【もっと読む】三代目JSB今市隆二と中居正広氏の「示談で芸能活動継続」に潜むリスク…紀藤正樹弁護士が解説X（旧ツイッター）に前日の17日から《中居正広様 誕生日おめでとう 今までもこれからもずっと応援しています》といった、18日に53回目の誕生日を迎えた中居氏を祝福する投稿が続々。併せて上がっているのが、