パキスタン北西部で発生した奇襲的な大雨により洪水が起こり、３００人を超える死者が出た。１７日（現地時間）、ＡＰ通信などによると、パキスタン国家災害管理庁は１５日、同国北西部カイバル・パクトゥンクワ州ブネール地に突然襲った大雨によって洪水が発生し、少なくとも３３４人が死亡、少なくとも１３７人が負傷したと発表した。死亡者の大半は突発的な洪水や家屋の倒壊で命を落としたという。現地の救助当局は約２０００人