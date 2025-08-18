俳優の武田真治（52)の妻でモデル、歯科衛生士の静まなみ（30）が18日までに自身のインスタグラムを更新。家族で夏休みを過ごしたことを明かし、愛娘との２ショットなどを披露した。「家族と過ごす夏休み」と書き出すと、えんじのブラウス、紺のパンツ姿で２歳の愛娘を抱くショットや、愛娘と顔を寄せ合い頬に手をやるショットなどをアップした。静は武田と20年7月1日に結婚。2人は武田の通う歯科で、患者と歯科衛生士として