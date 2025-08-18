日本人７選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）は現地８月17日、ベルギーリーグの第４節でラ・ルビエールとホームで対戦。２−１で勝利を飾った。この一戦で劇的な勝ち越しゴールを奪ったのが、今月、ベルギーのアンデルレヒトから期限付き移籍で加入したばかりの後藤啓介だ。57分から途中出場を果たすと、１−１で迎えた90＋１分、右からの山本理仁のマイナスの折り返しに反応。難しい体勢から豪快なダイレクトボレーを突