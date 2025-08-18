カタツムリの研究を約６０年続ける香川県東かがわ市の元教諭多田昭さん（８６）の収集した標本などを展示する企画展が、高松市幸町の香川大博物館で開かれている。多田さんが「地味な存在」とするカタツムリは、移動距離が短いため各地で分化し、国内だけでも８００種類に及ぶ。多田さんが発見した多くの新種のほか、非常に珍しい突然変異の個体の標本も並び、多田さんの熱意がうかがえる。１０月２６日まで。（黒川絵理）「未知