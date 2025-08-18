男性デュオ・風輪が“聖地”に向け邁進している。林業との二刀流で歌手活動を続けてきた拓也（３８）と、プロ野球・阪神の門別啓人投手の高校の先輩にあたり、プロ野球選手も夢見た翔司（４０）という異色の経歴を持つ２人が、昨年３月にメジャーデビュー。認知も少しずつ広がっている。一体感という大きな輪を作ることをモットーに名付けられ、２１年１１月に結成。今年４月には第３９回ゴールドディスク大賞の「ベスト・演歌