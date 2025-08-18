この情報は、東京地方を対象とした熱中症警戒アラートです。 東京地方では、今日（１８日）は、気温が著しく高く熱中症になりやすい危険な暑さになることが予想されます。熱中症予防のための行動をとってください。 ＜熱中症予防のための行動＞・屋内では、エアコンを適切に使用し、涼しい環境で過ごしてください。・屋外への外出は、なるべく短時間にする、暑い時間を避けるなどを心がけてください。また、日傘や帽子を活