（上段左から）ドイツのメルツ首相、英国のスターマー首相、フランスのマクロン大統領、イタリアのメローニ首相。（下段左から）ＥＵのフォンデアライエン欧州委員長、フィンランドのストゥブ大統領、ＮＡＴＯのルッテ事務総長、ウクライナのゼレンスキー大統領/Getty Images/Reuters（ＣＮＮ）米ホワイトハウスで１８日に行われる米国のドナルド・トランプ大統領とウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領の会談には、欧州