連盟創設１００周年の東京六大学野球リーグで今春に３連覇を達成した早大が１７日、新潟県魚沼市内のベーマガスタジアム（大原運動公園）で行っていた夏季キャンプを打ち上げた。８日には同市内にある池田記念美術館を、小宮山悟監督（５９）や主将の小澤周平内野手（４年・健大高崎）ら部員約５０人が訪問した。同美術館はベースボール・マガジン社の創設者・池田恒雄氏（１９８９年野球殿堂入り）の強い志の下、１９９８年に