À¾Åç½¨½Ó¡õ»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº À¾Åç½¨½Ó¡¢»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¢ºî²È¡¦Ì«¤«¤Ê¤¨»á¡¢×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡ÙÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Prime Video¤Ë¤è¤ë¡¢Amazon MGM ¥¹¥¿¥¸¥ªÀ©ºî¤Î¿·¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÁ´£µÏÃ¡£12·î19Æü¤«¤é¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸þ¤±¤ËÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ç½é¶¦±é¤È¤Ê¤ê¡¢»£±ÆÃæ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤ÎÉã¤ÈÂ©»Ò¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À­¤Ç¸þ¤­¹ç¤Ã¤¿À¾Åç¤ÈÀ÷¸ÞÏº¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÀ¾Åç¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ