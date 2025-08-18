三豊警察署 18日、愛媛県の会社員の男（24）が、香川県三豊市に住む元交際相手の20代女性に脅迫し、暴行を加えた疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は8月4日午後9時30分ごろから、女性にSNSのメッセージで「もうお前殺しに行くけん」「話せん体にしてやろか」などと送信して脅迫し、女性を女性の自宅近くの駐車場に呼び出し、頭髪をつかんで頭部を路面に複数回たたきつけるなどの暴行を加えた疑いが持たれ