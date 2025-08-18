主人公・永吉さんは写真スタジオでカメラマンとして働いています。ある日、橘様というお客様が、七五三撮影のために子ども3人を連れて来店。通常、子ども3人の撮影は大変ですが、子どもたちはとても上手で、無事に終了。ところが、母親がとんだくせ者でした。何度もクレームを入れ、4回も撮り直しをする羽目に。そして4回目でようやく商品購入まで終え、ホッとします。ところが、あの母親が再び来店し…。著者・まえだ永吉/