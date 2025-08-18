きょう（18日）午前7時50分ごろ、岡山県備前市香登の国道2号で乗用車と軽乗用車が衝突する事故がありました。この事故で運転していた男性2人が救急搬送されたということです。消防によりますと、スマートフォンの緊急通報の機能で、119番通報が寄せられたということです。 【地図】国道2号JR香登駅付近で車2台が絡む事故スマホの緊急通報機能で119番 運転手の男性が痛みで会話ができない状態で、通りかかった人が消防