福岡中央署は18日、福岡市中央区城内付近の道路上で17日午後6時50分ごろ、通行中の女子高校生が男から小便をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20歳前半くらいで身長170程度の小太り。上下黒色の服を着用。