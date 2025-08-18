歌手の工藤静香（55）が、自宅を掃除する様子を公開した。【映像】「すんごい豪邸」と話題の自宅これまでにもInstagramで庭に咲いたというソメイヨシノや室内で育てている観葉植物など自宅について発信してきた工藤。2025年6月の投稿では、高枝バサミを使って、庭で育てているオレンジを収穫する様子を披露すると「すんごい豪邸」「庭がこんなに広いなんて」など多くの反響が寄せられていた。自宅で掃除機をかける姿を公開8