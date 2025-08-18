普段の生活で仏教を強く意識している方はそれほど多くないかもしれませんが、日本では、仏教のさまざまな宗派が存在していますよね。特に鎌倉時代には、浄土宗、浄土真宗、日蓮宗（法華宗）、時宗、臨済宗、曹洞宗といった6宗派が誕生しました。そんな鎌倉時代に活躍した僧侶のなかに、叡尊（えいそん）という人物がいました。ほかの僧侶と比べるとやや知名度は低いかもしれませんが、実はさまざまな功績を残した人物でもあるんで