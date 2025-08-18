8月18日午前8時33分頃、静岡県、愛知県で最大震度2を観測する地震がありました。 【写真を見る】静岡、愛知で最大震度2 震源は遠州灘 浜松中央区、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、菊川市で震度2 津波の心配なし（18日午前8時33分頃） 気象庁によりますと、震源地は遠州灘で、震源の深さは約10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したのは