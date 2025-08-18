三重県警察本部18日午前3時5分ごろ、三重県松阪市小黒田町で、車が市道脇の民家に衝突した。県警松阪署によると、3人が乗車し、後部座席にいた名古屋市名東区、大学生高木七星さん（19）が全身を強く打ち、搬送先の病院で死亡した。共に18歳で、松阪市と津市に住む男性2人は頭などを打ったが命に別条はないとみられる。3人は知人同士で、署が詳しい状況を調べている。署によると、現場は片側1車線で見通しの良い直線道路。市道