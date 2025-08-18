水戸市の路上で男女6人が切りつけられるなどして重軽傷を負った事件で、茨城県警は18日、男女2人への殺人未遂容疑で、同市の職業不詳塩原弘和容疑者（48）を再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。