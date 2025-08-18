劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念して、ufotableの公式Xで煉獄杏寿郎のイラストが公開された。凛々しい姿で抜刀する煉獄の勇姿が描かれている。【画像】炎かっけぇ！抜刀する煉獄さん公開された『鬼滅の刃』イラスト威圧感ある一枚で、抜刀する所からは炎の演出が。このイラストにネット上では「今にも煉獄さんの声が聞こえてきそう〜」「うるっとくる」「心を燃やせ！」「まじでかっけぇ！」など