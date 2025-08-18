週明けの東京株式市場の平均株価が史上最高値を更新しました。週明けの東京株式市場は、前週末の終値から74円59銭高い4万3452円90銭で取り引きが始まり、取引開始から先週末に記録した取り引き中の最高値を更新しました。その後、さらに平均株価は上昇し、取り引き中の最高値を更新し続け、4万3600円台を超えて取り引きされています。