【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：44,946.12 △34.86（8/15）NASDAQ：21,622.98 ▼87.69（8/15） 1.概況 先週末の米国市場では、主要3指数は高安まちまちの動きとなりました。ダウ平均は、24ドル高の45,159ドルで始まると、前半は伸び悩む展開となりました。小売売上高やニューヨーク連銀製造業景気指数などの発表が相次ぐ中で、ミシガン大学消費者信頼感指数では先行きのインフ