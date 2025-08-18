メ～テレ（名古屋テレビ） 2025年08月18日午前08時33分ごろ、遠州灘を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 愛知県内では最大震度2の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは静岡県、愛知県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．６と推定されます。 愛知県 【震度2】 田原市 【震度1】 豊橋市 豊川市 蒲郡