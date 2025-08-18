18日朝の東京株式市場で日経平均株価は上昇し、取引時間中の最高値を更新しました。株価は今月に入り、上昇傾向が続いていて、18日も幅広い銘柄に買い注文が広がっています。寄り付きは先週末の終値より74円59銭高い4万3452円90銭で、その後、上げ幅は一時300円を超えました。