中国メディアの毎日経済新聞によると、中国のインターネット上でこのほど、定年退職者向けの求人広告が話題となった。それによると、北京市内にあるマクドナルドは、正式な定年退職証明書を所持していることを条件として募集している。フレックスタイム制で、勤務日数は週3〜4日、給与は月1500〜2500元（約3万750〜5万1250円）。マクドナルドは以前から定年退職者向けの求人広告を出しているという。外食業界では、マクドナルドの