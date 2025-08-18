ロシア・ウクライナ戦争やイスラエル・ガザ紛争がなかなか終結しないのは、「紛争の根本解決」を目指すか、「妥協的和平」で手を打つかの判断が難しいからだ。この問いは時代を超えて国際社会が抱えてきた難題でもある。戦争と平和を繰り返す世界の中で、力のバランスと駆け引きの構図を改めて読み解く。※本稿は、千々和泰明『世界の力関係がわかる本――帝国・大戦・核抑止』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集したものです。「将