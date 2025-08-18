アドバンテスト、ディスコなどは強弱観対立のなかも売りに押される展開。前週末の米国株市場ではインテル＜INTC＞が上昇基調を鮮明としているものの、それ以外の半導体関連は総じて軟調で、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は下値を探る展開を強いられている。トランプ政権下での対中国半導体規制の影響が出始めており、１４日に８～１０月期売上高の減収見通しを発表したアプライド・マテリアルズ＜AMAT＞が１